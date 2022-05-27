На аукционе ПМЭФ-2022 продадут первую в мире NFT-версию законопроекта

Мероприятие состоится 16 июня. Законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. Он позволит защитить права владельцев криптографического токена.

Первую в мире NFT-версию законопроекта продадут на благотворительном аукционе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

"16 июня 2022 года на благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ можно будет купить первую в мире NFT-версию законопроекта. Речь идёт о законопроекте об NFT, который партия "Новые люди" внесла в Госдуму 19 мая", — говорится в сообщении.

Указывается, что законопроект вводит понятие NFT и регулирует его как интеллектуальную собственность. По мнению авторов, это даст возможность защитить права владельцев криптографического токена, а также позволит музеям привлекать финансирование через цифровые копии произведений искусства. Аукцион пройдёт в Доме ленинградской торговли в рамках конкурса "Создавая будущее 2050". Заявки на соревнование цифрового искусства будут приниматься до 30 мая.

"Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать каждый", — рассказала организатор конкурса и генеральный директор Business Priority Марианна Скраган.