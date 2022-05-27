МО РФ: Оспа обезьян распространилась из Нигерии, где работают четыре биолаборатории США
В связи с этим начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов призвал ВОЗ расследовать работу финансируемых Вашингтоном учреждений в Абудже, Зариа и Лагосе.
Как минимум четыре подконтрольные Соединённым Штатам биолоборатории работают в Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
Ссылаясь на доклад ВОЗ, он напомнил, что западноафриканский штамм возбудителя инфекции был завезён из Нигерии – страны, на территории которой американская сторона разместила собственную биологическую инфраструктуру.
"В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционируют как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории", — сказал Кириллов в ходе брифинга.
В связи с этим начальник войск РХБЗ призвал ВОЗ расследовать работу финансируемых Вашингтоном нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе.
Ранее Кириллов сообщил, что инструкторы из США обучали украинских специалистов реагировать на вспышки натуральной оспы. Об этом, по его словам, свидетельствуют материалы, найденные в биолабораториях Незалежной.
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