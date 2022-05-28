Сенатор Цеков пригрозил США "адекватным ответом" на поставки систем залпового огня Киеву

Парламентарий уточнил, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы, а не только Россия.

Поставки американцами дальнобойного вооружения приведут к обострению, если эти ракеты могут достигать российские города, Москва даст адекватный ответ, заявил РИА "Новости" сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу [со стороны] России", — подчеркнул Цеков.

По его оценке, поставки США оружия в Киев провоцируют продолжение и обострение кризиса вместо того, чтобы вести мирные переговоры. Парламентарий назвал это решение непродуманным. "Если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдёт достойный ответ", — пригрозил законодатель и уточнил, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы. То, что США задумали, это не только против РФ, но и против всей Европы, заключил сенатор.