Сенатор Цеков пригрозил США "адекватным ответом" на поставки систем залпового огня Киеву
Парламентарий уточнил, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы, а не только Россия.
Поставки американцами дальнобойного вооружения приведут к обострению, если эти ракеты могут достигать российские города, Москва даст адекватный ответ, заявил РИА "Новости" сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу [со стороны] России", — подчеркнул Цеков.
По его оценке, поставки США оружия в Киев провоцируют продолжение и обострение кризиса вместо того, чтобы вести мирные переговоры. Парламентарий назвал это решение непродуманным. "Если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдёт достойный ответ", — пригрозил законодатель и уточнил, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы. То, что США задумали, это не только против РФ, но и против всей Европы, заключил сенатор.
Как ранее писал Лайф, NYT сообщила, что Белый дом согласовал отправку Украине систем залпового огня. Если речь идёт об американских РСЗО, то они, в зависимости от типа боеприпасов, могут бить на расстояние до 500 километров.
ТАСС / Сенцов Александр, Чумичев Алекса