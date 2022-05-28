Welt am Sonntag: Германия до минимума сократила поставки оружия Киеву

По данным издания, это происходит в последние недели. Речь идёт о так называемом лёгком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось.

Правительство Германии в последние девять недель сократило "до минимума" поставки оружия на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на доставшиеся редакции документы.

Речь идёт о так называемом лёгком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось. Так, с 30 марта по 26 мая Киеву было передано всего лишь две партии вооружений со стороны ФРГ. В обоих случаях речь шла лишь о небольшой технике. Согласно списку, в середине мая Берлин передал Киеву около трёх тысяч противотанковых мин и ещё 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия. До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался поставлять Киеву танки и бронетранспортёры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

В Минобороны Германии заявили изданию, что "информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена". Вместе с тем указывается, что другая поставка немецкого вооружения, отличная от майской, прибыла на Украину на месяц раньше. Однако в ней находились только запчасти для пулемётов, "средства воспламенения", детонирующие шнуры, радиоприёмники, ручные гранаты, подрывные заряды и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств из ФРГ состоялась ещё 25 марта. Она включала несколько тысяч ракет для ручных противотанковых гранатомётов Panzerfaust 3 и 1,5 тысячи ПЗРК "Стрела". Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах всё же есть. Таким образом, помимо ПЗРК Stinger и противотанковых средств украинские военные нуждаются также в противокорабельных ракетах типа Harpoon. Киев подтвердил это в последних письмах министру обороны Германии Кристине Ламбрехт от 9 апреля и 1 мая, пишет газета.