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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 09:43
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Немецкий генерал Эрих Вад назвал бессмысленными поставки тяжёлого вооружения Киеву

Германии, в свою очередь, стоит сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике, так как передача таких объектов может привести к непоправимым последствиям, указал он.

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что поставки Украине тяжёлого вооружения не имеют смысла. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что передача данных объектов не поможет Киеву ни сейчас, ни в будущем.

В качестве одного из примеров он привёл танки Leopard и БМП Marder. Как пояснил генерал, чтобы управлять ими, необходима многолетняя подготовка, поэтому украинцам они не пригодятся ни сейчас, ни в обозримом будущем. По мнению Вада, Германии стоит сменить ориентир в своей риторике по отношению к Киеву: ФРГ следует сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военных поставках, которые могут привести к плачевным последствиям.

"Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придётся отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам", — заявил военный и указал, что с Москвой возможно вести диалог.

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Ранее Лайф сообщал, что Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия Украине. Всё дело в обещанных Варшаве новейших танках Leopard, которые должны были сменить технику, направленную Киеву, однако всё обострила проблема с их производством.

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Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

Оксана Попова
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