Нобелевский лауреат подсказал Зеленскому, как спасти Украину от "превращения в развалины"
Он считает, что лидеру Незалежной нужно приложить максимум усилий для завершения специальной военной операции как можно быстрее.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на уступки в вопросе урегулирования ситуации в стране, чтобы спаси её территории от "превращения в развалины". Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин в беседе с газетой La Vanguardia.
Он отметил, что будь он на месте президента Украины Владимира Зеленского, то именно так бы и поступил. Маскин считает, что это необходимо для того, чтобы специальная военная операция закончилась как можно быстрее и часть Незалежной "не превратилась бы в развалины".
"Это повлекло бы за собой предоставление России реального контроля над определёнными частями территории на востоке страны и признание того, что Россия теперь владеет Крымом", — сказал Маскин и отметил, что украинцам было бы сложно принять этот факт, но "хорошие политические лидеры" способны убедить электорат воспринять некоторые вещи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет желания продолжать переговоры. Так он прокомментировал решение Украины оставить без ответа российский проект мирного договора и выйти из переговорного процесса.
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