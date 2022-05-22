Нобелевский лауреат подсказал Зеленскому, как спасти Украину от "превращения в развалины"

Он считает, что лидеру Незалежной нужно приложить максимум усилий для завершения специальной военной операции как можно быстрее.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на уступки в вопросе урегулирования ситуации в стране, чтобы спаси её территории от "превращения в развалины". Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин в беседе с газетой La Vanguardia.

Он отметил, что будь он на месте президента Украины Владимира Зеленского, то именно так бы и поступил. Маскин считает, что это необходимо для того, чтобы специальная военная операция закончилась как можно быстрее и часть Незалежной "не превратилась бы в развалины".