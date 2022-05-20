Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Украиной
Парламентарий признал, что представители украинской стороны очень часто откатывают назад уже достигнутые договорённости, поэтому всё зависит от их действий.
Возобновление российско-украинских переговоров зависит от позиции Киева. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, член делегации Москвы Леонид Слуцкий.
"Я не исключаю, что переговорный процесс возобновится, это зависит сегодня от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", — сказал он журналистам.
По словам парламентария, представители украинской стороны очень часто откатывают назад уже достигнутые договорённости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет желания продолжать переговоры. Так он прокомментировал решение Украины оставить без ответа российский проект мирного договора и выйти из переговорного процесса.
Сайт Госдумы