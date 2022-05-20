Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Украиной

Парламентарий признал, что представители украинской стороны очень часто откатывают назад уже достигнутые договорённости, поэтому всё зависит от их действий.

Возобновление российско-украинских переговоров зависит от позиции Киева. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, член делегации Москвы Леонид Слуцкий.

"Я не исключаю, что переговорный процесс возобновится, это зависит сегодня от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", — сказал он журналистам.