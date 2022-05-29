Кадыров объявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Политик отметил, что "воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны".

Новая группа добровольцев отправилась в путь. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного. Он назвал их "воинами добра", выбравшими этот путь ради мира на земле и светлого будущего. В своём телеграм-канале Кадыров опубликовал видео с отправкой добровольцев.

"Я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев, чтобы с оружием в руках поддержать наших бойцов. Воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны. У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации. Они выбирают этот путь по зову сердца. Ради мира на земле, ради угнетённых фашистами людей, ради светлого будущего для новых поколений", — подчеркнул глава Чечни.