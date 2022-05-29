Украина получила 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала "Операции Z"

В эту сумму входят и грантовые, и кредитные средства, однако не уточняется, какая часть получена безвозмездно, а какую — придётся возвращать.

После начала специальной военной "Операции Z" Украина получила от своих западных партнёров порядка 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Незалежной Екатерина Рожкова.

По её словам, все средства, которые Украина получила от стран-партнёров на поддержку экономики, идут в бюджет. Так, в 6,5 миллиарда долларов входят грантовые и кредитные средства, однако не уточняется, какая их часть получена безвозмездно, а какую — придётся возвращать. Также остаётся неизвестной и процентная ставка по кредитам. Рожкова лишь назвала её "низкой". При этом она добавила, что Киев каждый месяц нуждается в пяти миллиардах долларов, которые идут на покрытие дефицита государственного бюджета. Причём эти средства страна планирует брать у международных партнёров.

По словам первого замглавы Нацбанка, сама Незалежная закрыть дыры в бюджете не в силах в связи с падением поступлений от экспорта. Причём заимствования на внешнем рынке оказались почти недоступны из-за снижения кредитного рейтинга Украины до преддефолтного. Как отметила Рожкова, стоимость кредитов крайне высока, ведь речь идёт ещё и о существенной "премии за риск".