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Опубликовано 29 мая 2022, 18:37

Болид бывшего напарника Мазепина развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1"

Из-за этого организаторам пришлось на некоторое время приостанавливать гонку, однако затем она возобновилась.

Болид пилота команды "Хаас" Мика Шумахера развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1".

Гонщик попал в аварию на 27-м круге. Немец в итоге был вынужден завершить гонку. Сам он в результате инцидента никак не пострадал.

Добавим, что организаторы на некоторое время прервали гонку, однако вскоре возобновили.

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Twitter / Formula 1

Шамиль Гаджиев
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