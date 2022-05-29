Болид бывшего напарника Мазепина развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1"

Из-за этого организаторам пришлось на некоторое время приостанавливать гонку, однако затем она возобновилась.

Болид пилота команды "Хаас" Мика Шумахера развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1".

Гонщик попал в аварию на 27-м круге. Немец в итоге был вынужден завершить гонку. Сам он в результате инцидента никак не пострадал.