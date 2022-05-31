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Опубликовано 30 мая 2022, 22:31

Неизвестные напали и избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга

В Петербурге жёстко избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в заксобрании

Избитый сотрудник пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Пётр Иванов. Фото © Telegram / spb_yabloko

Избитый сотрудник пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Пётр Иванов. Фото © Telegram / spb_yabloko

В Петербурге неизвестные избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в законодательном собрании Северной столицы — журналиста Петра Иванова. Сообщение об этом размещено в телеграме петербургского отделения партии.

"Поздно вечером 30 мая двое неизвестных молодых людей избили Петра Иванова около подъезда его дома. Во время нападения преступники угрожали "яблочнику", а перед тем, как убежать, сфотографировали его. В руках у нападавших был флакон с зелёной жидкостью, но они не успели облить журналиста", — гласит текст сообщения.

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Сам Иванов связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. У пострадавшего, предположительно, сотрясение мозга. Депутаты фракции партии "Яблоко" планируют потребовать от полиции возбудить уголовное дело на нападавших. Зампред "Яблока" Борис Вишневский заверил, что партия окажет Иванову всю возможную помощь и поддержку.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве женщина на глазах у сына избила пенсионерку. Конфликт произошёл после того, как мамаша стала топтать клумбы и рвать цветы во дворе дома. Соседи сделали ей замечание, но безуспешно. После этого вмешалась 72-летняя старшая по подъезду.

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Иван Косицын
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