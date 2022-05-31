Неизвестные напали и избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга
В Петербурге жёстко избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в заксобрании
Избитый сотрудник пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Пётр Иванов. Фото © Telegram / spb_yabloko
В Петербурге неизвестные избили сотрудника пресс-службы фракции партии "Яблоко" в законодательном собрании Северной столицы — журналиста Петра Иванова. Сообщение об этом размещено в телеграме петербургского отделения партии.
"Поздно вечером 30 мая двое неизвестных молодых людей избили Петра Иванова около подъезда его дома. Во время нападения преступники угрожали "яблочнику", а перед тем, как убежать, сфотографировали его. В руках у нападавших был флакон с зелёной жидкостью, но они не успели облить журналиста", — гласит текст сообщения.
Сам Иванов связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. У пострадавшего, предположительно, сотрясение мозга. Депутаты фракции партии "Яблоко" планируют потребовать от полиции возбудить уголовное дело на нападавших. Зампред "Яблока" Борис Вишневский заверил, что партия окажет Иванову всю возможную помощь и поддержку.
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