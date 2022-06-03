В Госдуме предложили ещё один повод для скидок по ЖКУ
Депутат Власов предложил давать скидки на ЖКУ во время отключения воды
Снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды предложил депутат Госдумы Василий Власов. Как заявил парламентарий, люди в этот период вынуждены самостоятельно нагревать воду, что неудобно и повышает потребление электроэнергии.
"Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения", — приводит RT цитату из обращения Власова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.
Законодатель рассказал, что получает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
Как писал Лайф ранее, сторонники ЕР внесли предложения в новый пакет мер поддержки граждан и экономики. Инициативы коснулись социального обеспечения, ЖКХ, образования, а также развития спорта, культуры и туристического сектора.
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