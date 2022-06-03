В Госдуме предложили ещё один повод для скидок по ЖКУ

Снижать стоимость коммунальных услуг во время плановых отключений горячей воды предложил депутат Госдумы Василий Власов. Как заявил парламентарий, люди в этот период вынуждены самостоятельно нагревать воду, что неудобно и повышает потребление электроэнергии.

"Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения", — приводит RT цитату из обращения Власова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Законодатель рассказал, что получает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами на жилищно-коммунальные услуги.