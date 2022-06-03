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Опубликовано 3 июня 2022, 10:52
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Омбудсмен ДНР заявила, что на Украине с начала СВО резко участились случаи похищений

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о массовых похищениях активистов на Украине

За время проведения военной спецоперации похищения людей по идеологическим мотивам на территории Украины не просто возобновились, а приобрели массовый характер. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"С начала спецоперации нам поступает информация о похищении граждан указанных категорий (родственников военнослужащих и должностных лиц ДНР, проживающих на территории Украины. — Прим. Лайфа) и их содержании в специально обустроенных зданиях. Есть сведения о применении к похищенным незаконных методов дознания, то есть пыток, а также оказания морального воздействия на задержанных", — сказала Морозова.

Она подчеркнула, что представители киевского режима с помощью пыток пытаются оказать давление на активистов ДНР. Среди похищенных, по словам омбудсмена, есть и несовершеннолетние.

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ТАСС / Михаил Соколов

Александра Васильева
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