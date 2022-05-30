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Опубликовано 30 мая 2022, 12:00

Суд Москвы заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде и пытках военных РФ

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции в эту страну. Они объявлены в международный розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал двух украинских офицеров по обвинению в геноциде и пытках российских военнопленных. Речь идёт о командире 53-й механизированной бригады ВСУ Андрее Полякове и командире 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексее Мохове, передаёт ТАСС.

"Обвиняемым в совершении преступления <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — рассказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Она также уточнила, что обвиняемые Поляков и Мохов объявлены в международный розыск.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о причастности ВСУ к пыткам наряду с "Азовом". Он сказал, что не хочет пересказывать подробно все эти зверства, потому что это непосильно для обычной психики человека.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Оксана Попова
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