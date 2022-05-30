Суд Москвы заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде и пытках военных РФ

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции в эту страну. Они объявлены в международный розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал двух украинских офицеров по обвинению в геноциде и пытках российских военнопленных. Речь идёт о командире 53-й механизированной бригады ВСУ Андрее Полякове и командире 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексее Мохове, передаёт ТАСС.

"Обвиняемым в совершении преступления <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — рассказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Она также уточнила, что обвиняемые Поляков и Мохов объявлены в международный розыск.