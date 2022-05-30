Журналист Аббас Джума: России не стоит уподобляться американцам в ходе спецоперации

По его мнению, несмотря на все обвинения Запада, военные ВС РФ должны продолжать гуманно относиться к жителям Украины и отказываться от штурмов там, где это возможно.

Журналист Джума оценил ход спецоперации на Украине. Видео © LIFE

России нужно продолжать и дальше аккуратно и точечно выполнять боевые задачи по освобождению Украины, как это было сделано с "Азовсталью" и Мариуполем. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил журналист-международник Аббас Джума.

Он отметил, что некоторые милитаристы на отечественных федеральных каналах российским военным предлагают быть менее гуманными, так как Запад всё равно будет демонизировать их действия и считать палачами. Однако уподобляться в этом деле американцам нельзя, считает эксперт. По его мнению, солдаты США во время боевых действий воспринимали жителей Афганистана, Сирии и Ирака как дикарей, но Россия так поступить с украинцами не может.

"Мы не американцы, для которых афганцы, сирийцы, иракцы — это что-то далёкое, какие-то племена непонятные. Мы с украинцами братья, соседи. Огромное количество родственников у людей на Украине и у украинцев в России. Надо думать на несколько шагов вперёд. Например, мы не стали брать штурмом "Азовсталь". Это было решение выверенное, очень правильное, как выяснилось. Мы не дали Киеву возможность бравировать своими павшим героями", — сказал журналист.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Аббас Джума рассказал о фейках, связанных со спецоперацией на Украине, а также о том, как происходило освобождение Мариуполя и как относятся к спецоперации обычные жители этого города. Полный выпуск можно посмотреть здесь.