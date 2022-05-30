Журналист Аббас Джума: России не стоит уподобляться американцам в ходе спецоперации
По его мнению, несмотря на все обвинения Запада, военные ВС РФ должны продолжать гуманно относиться к жителям Украины и отказываться от штурмов там, где это возможно.
Журналист Джума оценил ход спецоперации на Украине. Видео © LIFE
России нужно продолжать и дальше аккуратно и точечно выполнять боевые задачи по освобождению Украины, как это было сделано с "Азовсталью" и Мариуполем. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил журналист-международник Аббас Джума.
Он отметил, что некоторые милитаристы на отечественных федеральных каналах российским военным предлагают быть менее гуманными, так как Запад всё равно будет демонизировать их действия и считать палачами. Однако уподобляться в этом деле американцам нельзя, считает эксперт. По его мнению, солдаты США во время боевых действий воспринимали жителей Афганистана, Сирии и Ирака как дикарей, но Россия так поступить с украинцами не может.
"Мы не американцы, для которых афганцы, сирийцы, иракцы — это что-то далёкое, какие-то племена непонятные. Мы с украинцами братья, соседи. Огромное количество родственников у людей на Украине и у украинцев в России. Надо думать на несколько шагов вперёд. Например, мы не стали брать штурмом "Азовсталь". Это было решение выверенное, очень правильное, как выяснилось. Мы не дали Киеву возможность бравировать своими павшим героями", — сказал журналист.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Аббас Джума рассказал о фейках, связанных со спецоперацией на Украине, а также о том, как происходило освобождение Мариуполя и как относятся к спецоперации обычные жители этого города. Полный выпуск можно посмотреть здесь.
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ВС России замедляют ход спецоперации на Украине ради эвакуации мирных жителей. Однако наступление продолжится до полного выполнения всех задач, несмотря на давление Запада и широкомасштабную поддержку Киева с его стороны, подчеркнул министр.
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