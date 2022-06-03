В Мелитополе нашли испорченные сотрудниками украинских банков гривны
Во время инвентаризации помещений банковских учреждений в Мелитополе были найдены испорченные сотрудниками украинских финорганизаций гривны различного номинала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, в одном из городских отделений украинского "Ощадбанка" было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. При этом общая сумма испорченных купюр составляет примерно 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).
Ранее исполняющая обязанности главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко рассказала, что перед тем, как уйти из Мелитополя, украинские банки вывезли основную часть гривен, а остальные средства уничтожили с помощью краски.
ТАСС / Эрик Романенко