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Опубликовано 3 июня 2022, 18:27
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В Мелитополе нашли испорченные сотрудниками украинских банков гривны

Во время инвентаризации помещений банковских учреждений в Мелитополе были найдены испорченные сотрудниками украинских финорганизаций гривны различного номинала. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в одном из городских отделений украинского "Ощадбанка" было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. При этом общая сумма испорченных купюр составляет примерно 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).

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Ранее исполняющая обязанности главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко рассказала, что перед тем, как уйти из Мелитополя, украинские банки вывезли основную часть гривен, а остальные средства уничтожили с помощью краски.

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ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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