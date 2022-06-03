В Мелитополе нашли испорченные сотрудниками украинских банков гривны

Во время инвентаризации помещений банковских учреждений в Мелитополе были найдены испорченные сотрудниками украинских финорганизаций гривны различного номинала. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в одном из городских отделений украинского "Ощадбанка" было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. При этом общая сумма испорченных купюр составляет примерно 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).