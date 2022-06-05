Кадыров предложил Зеленскому сдаться на площади с поднятыми руками

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим.

"В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приёмы, ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции", — написал Кадыров в "Телеграме".

В качестве подтверждения своих заявлений глава Чеченской Республики решил публиковать видеодоказательства "уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники". А к Зеленскому Кадыров обратился с "последним предложением": поднять руки и выйти на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!".