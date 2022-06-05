Херсонские власти предложили арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ

Имущество сотрудников СБУ, которые сбежали после начала военной операции, и судей, которые выносят незаконные решения, может быть конфисковано в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

"Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины", — пояснил Стремоусов.

Замглавы добавил, что арестованное имущество необходимо раздать многодетным семьям и малообеспеченным людям.