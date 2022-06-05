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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 05:19

Херсонские власти предложили арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов предложил арестовать имущество сотрудников СБУ

Имущество сотрудников СБУ, которые сбежали после начала военной операции, и судей, которые выносят незаконные решения, может быть конфисковано в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

"Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины", пояснил Стремоусов.

Замглавы добавил, что арестованное имущество необходимо раздать многодетным семьям и малообеспеченным людям.

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А ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский узаконил конфискацию имущества сторонников спецоперации РФ. По мнению Киева, такая процедура позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юлия Коновалова
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