Песков рассказал, как на отношения с Сербией повлияет отказ трёх стран пускать самолёт Лаврова

Решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии не пропускать самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию не сможет помешать контактам двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что так или иначе существенно помешать продолжению контактов, особенно с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут", — сказал он.

В то же время Песков отметил, что "подобные враждебные действия" по отношению к представителям высокого уровня России "могут доставить определённые проблемы" и привести к тому, что график контактов между странами "будет сдвинут на какое-то время". Представитель Кремля заключил, что такие шаги вносят "определённый дискомфорт", однако они "не способны помешать продолжению работы нашей дипломатии".