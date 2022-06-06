Песков рассказал, как на отношения с Сербией повлияет отказ трёх стран пускать самолёт Лаврова
Песков: Враждебные действия ряда стран не помешают контактам России и Сербии
Решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии не пропускать самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию не сможет помешать контактам двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что так или иначе существенно помешать продолжению контактов, особенно с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут", — сказал он.
В то же время Песков отметил, что "подобные враждебные действия" по отношению к представителям высокого уровня России "могут доставить определённые проблемы" и привести к тому, что график контактов между странами "будет сдвинут на какое-то время". Представитель Кремля заключил, что такие шаги вносят "определённый дискомфорт", однако они "не способны помешать продолжению работы нашей дипломатии".
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Захарова указала на ошибки трёх стран, закрывших небо для самолёта Лаврова. По её словам, европейские страны очень эгоистичны, эти государства уверены в том, что являются центром мира, а других народов не существует.
Дмитрий Песков. ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ