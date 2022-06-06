Песков: Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции
Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника Финской полиции безопасности Антти Пелттари, который отметил, что Хельсинки удивлены, что Москва не пытается давить из-за стремления страны войти в НАТО.
"Я просто хочу напомнить слова президента [РФ Владимира] Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Пока не известно, как скоро произойдёт вступление Хельсинки в альянс, так как ранее замглавы МИД Польши Яблоньский заявил, что Финляндию и Швецию не примут в НАТО на саммите альянса в июне. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что позиция страны по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары.