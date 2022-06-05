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Опубликовано 5 июня 2022, 16:30

Эрдоган назвал Швеции и Финляндии единственный способ вступить в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары.

"Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО за счёт Финляндии и Швеции", — сказал он на съезде правящей Партии справедливости и развития.

Турция посоветовала Швеции и Финляндии не тратить время на переговоры с НАТО
Турция посоветовала Швеции и Финляндии не тратить время на переговоры с НАТО

Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция выступает против: президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО намерено провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.


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Kremlin.ru

Николь Вербер
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