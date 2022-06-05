Эрдоган назвал Швеции и Финляндии единственный способ вступить в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары.
"Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО за счёт Финляндии и Швеции", — сказал он на съезде правящей Партии справедливости и развития.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция выступает против: президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО намерено провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.