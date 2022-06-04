Турция посоветовала Швеции и Финляндии не тратить время на переговоры с НАТО
Властям Швеции и Финляндии не следует тратить время на переговоры с НАТО о членстве в альянсе, ведь требования Анкары по этому вопросу не изменились. Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил советник турецкого президента Фахреттин Алтун. Он отметил, что вести дискуссии сторонам пока не о чем.
"Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты", — сказал Алтун.
Вместо этого советник президента Турции посоветовал Стокгольму и Хельсинки сделать так, чтобы всё соответствовало "разумным ожиданиям" Анкары. Турция, по словам Алтуна, не понимает, почему должна поддержать вступление в НАТО стран, предоставляющих убежище сторонникам Рабочей партии Курдистана (организация признана в Турции террористической).
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция выступает против: президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО намерено провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.
Shutterstock