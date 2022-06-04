Турция посоветовала Швеции и Финляндии не тратить время на переговоры с НАТО

Властям Швеции и Финляндии не следует тратить время на переговоры с НАТО о членстве в альянсе, ведь требования Анкары по этому вопросу не изменились. Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил советник турецкого президента Фахреттин Алтун. Он отметил, что вести дискуссии сторонам пока не о чем.

"Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты", — сказал Алтун.