Лавров: Задачи "Операции Z" на "Азовстали" решены с минимальными потерями

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все задачи специальной военной "Операции Z" на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе были решены с минимальными потерями в соответствии с приказом президента России Владимира Путина.

"Мариуполь, "Азовсталь" — все задачи были решены с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь". В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона "Азов" просто сдались", — констатировал министр в интервью телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".