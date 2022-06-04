Лавров: Задачи "Операции Z" на "Азовстали" решены с минимальными потерями
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все задачи специальной военной "Операции Z" на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе были решены с минимальными потерями в соответствии с приказом президента России Владимира Путина.
"Мариуполь, "Азовсталь" — все задачи были решены с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь". В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона "Азов" просто сдались", — констатировал министр в интервью телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
Лавров добавил, что военнопленные украинские боевики теперь дают показания. Он предположил, что солдаты расскажут много интересного о том, как "неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства", в том числе при президенте Владимире Зеленском.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена ещё в мае. По данным Минобороны РФ, 21-го числа последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего же металлургический комбинат покинуло 2439 украинских военных. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться "азовцы" или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. При этом в ДНР предположили, что на полную зачистку комбината необходимо несколько недель.