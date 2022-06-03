В Польше считают, что приём Финляндии и Швеции в НАТО затянется, но не из-за Турции

Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите, который должен состояться в конце июня в Мадриде. По крайней мере, об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Когда речь идёт о приёме в НАТО новых стран – членов, то это намного более длительная процедура, которая требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто и займёт как минимум несколько месяцев", — полагает польский политик.

При этом Яблоньский убеждён, что сопротивляющаяся Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к альянсу и не станет блокировать этот процесс.