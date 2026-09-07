15 лет трагедии «Локомотива»: что произошло с командой 7 сентября 2011 года

7 сентября 2011 года Як-42 с хоккеистами ярославского «Локомотива» разбился сразу после взлёта из Туношны. Погибли 44 человека, выжил один. Спустя 15 лет Life.ru вспоминает команду, причины катастрофы и путь клуба от трагедии до возвращения на хоккейную вершину.

7 сентября в календаре российского хоккея давно стоит особняком. В 2026 году со дня авиакатастрофы, в которой погиб практически весь основной состав ярославского «Локомотива», прошло ровно 15 лет.

В этот день «Локомотив» традиционно не выходит на лёд, а хоккейное сообщество вспоминает игроков, тренеров, сотрудников клуба и членов экипажа, погибших в катастрофе под Ярославлем.

Что произошло с «Локомотивом» 7 сентября 2011 года

Днём 7 сентября 2011 года основной состав ярославского «Локомотива» отправился из аэропорта Туношна в Минск. На следующий день команда должна была сыграть первый матч нового сезона КХЛ против минского «Динамо».

Чартерный Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» начал разбег по взлётно-посадочной полосе, однако не смог нормально оторваться от земли. Самолёт выкатился за пределы ВПП и поднялся в воздух уже за её торцом. Высота полёта составила всего несколько метров. Затем Як-42 столкнулся с наземными объектами, потерял управление и рухнул неподалёку от аэропорта.

На борту находились 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли 44 человека. Единственным человеком, пережившим катастрофу, стал авиационный инженер Александр Сизов.

Болельщики несут цветы в память о хоккеистах ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Фото © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Нападающий «Локомотива» Александр Галимов также пережил непосредственно момент падения самолёта. Его доставили в больницу с тяжелейшими травмами и ожогами, однако 12 сентября 2011 года хоккеист умер. Ему было 26 лет.

Кто погиб в авиакатастрофе «Локомотива»

На борту находился практически весь основной состав команды, тренеры и сотрудники клуба. Среди погибших хоккеистов были Александр Вьюхин, Стефан Лив, Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Карел Рахунек, Карлис Скрастиньш, Павел Траханов, Юрий Урычев, Максим Шувалов, Руслан Салей, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Павол Демитра, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Ян Марек, Сергей Остапчук, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Геннадий Чурилов, Артём Ярчук и Александр Галимов.

Игроки, тренеры и сотрудники ХК «Локомотив», погибшие при крушении Як-42 под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Фото © Егор Алеев/ТАСС

В авиакатастрофе погибли главный тренер Брэд Маккриммон, Александр Карповцев, Игорь Королёв, Николай Кривоносов, Евгений Сидоров, а также сотрудники клуба. Не выжили и семь членов лётного экипажа.

Команда была интернациональной. Вместе с российскими игроками за «Локомотив» выступали хоккеисты из Белоруссии, Чехии, Словакии, Швеции, Латвии и Германии. Главный тренер Маккриммон был канадцем. Поэтому трагедия в Туношне стала ударом не только для Ярославля и российского хоккея: игроков «Локомотива» оплакивали в разных странах.

Кто единственный выжил в катастрофе Як-42

Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

После падения его вместе с Александром Галимовым госпитализировали. Позже Сизова перевели в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он перенёс лечение и восстановился.

Впоследствии Сизов рассказывал следствию, что перед катастрофой не заметил ничего необычного в работе двигателей. Он проснулся уже во время затянувшегося разбега, когда находившиеся в салоне люди начали обращать внимание на то, что самолёт слишком долго не может подняться в воздух.

Почему разбился самолёт с хоккеистами «Локомотива»

Расследование катастрофы проводил Межгосударственный авиационный комитет. Его выводы важны ещё и потому, что после трагедии появилось множество альтернативных версий — от технической неисправности самолёта до проблем с полосой.

Комиссия установила, что Як-42 перед вылетом был технически исправен. Взлётная масса и центровка находились в допустимых пределах, двигатели и системы работали, погодные условия не мешали выполнению полёта. Следов отказа самолёта, который мог бы привести к катастрофе, специалисты не обнаружили.

Непосредственной причиной катастрофы МАК назвал ошибочные действия экипажа. Во время разбега из-за неправильного положения ног пилотов произошло нажатие на тормозные педали. На основных колёсах возникла дополнительная тормозящая сила, из-за которой самолёт не смог вовремя поднять нос и нормально взлететь.

Самолёт продолжал разгон, хотя нормального отрыва не происходило. В определённый момент у экипажа ещё оставалась возможность прекратить взлёт и остановить Як-42, однако этого сделано не было. В итоге машина сошла с полосы, оторвалась от земли уже за её пределами, поднялась на небольшую высоту и потеряла устойчивость.

Одной ошибкой пилотов выводы расследования не ограничивались. МАК указал на серьёзные проблемы в подготовке экипажа и организации работы самой авиакомпании: переучивание лётчиков на Як-42 проходило с нарушениями и большими перерывами, контроль их подготовки был недостаточным, а действия экипажа во время аварийного взлёта оказались несогласованными.

Таким образом, официальное расследование рассматривало трагедию не как последствие одной внезапной технической поломки, а как результат цепочки ошибок и системных проблем с подготовкой и контролем.

Как возрождали «Локомотив» после катастрофы

После трагедии клуб решил не продолжать сезон КХЛ-2011/12. Вопрос стоял уже не о спортивном результате, а о том, каким вообще будет будущее большого хоккея в Ярославле.

Память о погибшей команде «Локомотив» сохраняют болельщики по всей России: 7 сентября стало особой датой для российского хоккея. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

КХЛ, ВХЛ, профсоюз игроков и руководство «Локомотива» разработали специальную программу восстановления команды. Молодёжный «Локо» продолжил выступать в МХЛ, а новую взрослую команду решили первоначально заявить в Высшую хоккейную лигу.

Первый официальный матч возрождённый «Локомотив» провёл 12 декабря 2011 года против альметьевского «Нефтяника». Уже в следующем сезоне клуб вернулся в КХЛ.

Это был тот редкий случай, когда слово «возрождение» не было спортивной метафорой. Новую команду пришлось фактически создавать заново, не пытаясь заменить погибших людей, но сохраняя клуб, школу и хоккейную традицию города.

«Локомотив» спустя 15 лет после трагедии

За следующие годы ярославский клуб снова стал одной из ведущих сил российского хоккея. Команда регулярно играла в плей-офф КХЛ и вновь боролась за главные трофеи.

Для Ярославля спортивные победы не отменяют память о команде 2011 года. История нынешнего «Локомотива» не начинается после трагедии — она продолжается через новые поколения игроков, воспитанников и болельщиков.

Почему 7 сентября стало днём памяти всего российского хоккея

Катастрофа 2011 года давно перестала быть только историей одного клуба. В том самолёте летела команда, в которой были звёзды мирового хоккея, чемпионы мира, игроки национальных сборных и молодые спортсмены, которым только предстояло раскрыться.

После гибели хоккеистов клубы КХЛ помогали Ярославлю восстанавливать состав, болельщики разных команд приезжали к мемориалам, а 7 сентября стало общей датой для хоккейного сообщества.

Спустя 15 лет у Ярославля есть новое поколение хоккеистов и болельщиков, некоторые из которых в 2011 году были детьми или ещё не родились. Но каждый сезон российского хоккея всё равно проходит через одну дату — 7 сентября.

Потому что история «Локомотива» не закончилась в 2011 году. Она продолжается.

Короткие ответы на главные вопросы

Сколько человек погибло в авиакатастрофе «Локомотива»? На борту Як-42 находились 45 человек. В результате катастрофы погибли 44.

Кто выжил при крушении самолёта «Локомотива»? Единственным выжившим стал авиационный инженер Александр Сизов. Александр Галимов пережил непосредственно катастрофу, однако скончался в больнице 12 сентября.

Куда летел «Локомотив» 7 сентября 2011 года? Команда направлялась из Ярославля в Минск на стартовый матч нового сезона КХЛ против минского «Динамо».

Почему разбился Як-42 с «Локомотивом»? Согласно официальному заключению МАК, непосредственной причиной стали ошибочные действия экипажа и нажатие на тормозные педали во время разбега. Катастрофе также способствовали недостатки подготовки и контроля работы экипажа.