Законопроект об иноагентах защитит детей и подростков от негативного зарубежного влияния

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который будет рассмотрен Госдумой уже сегодня, 7 июня, поможет защитить детей и подростков от чуждых России ценностей. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

По его словам, участники комиссии изучили ряд просветительских материалов, подготовленных НКО-иноагентами и ориентированных на детей и подростков.

"В них, в частности, оправдывается наркопотребление, пропагандируются нетрадиционные семейные отношения. Есть попытки вовлечь детей в несанкционированные акции", — сказал парламентарий, чьи слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

Пискарёв уточнил, что подобным материалам и гражданам, их продвигающим, не место в школах. Им не запрещено заниматься политической деятельностью в России на иностранные деньги при соблюдении законодательства страны и с учётом того, что работа должна быть открытой и прозрачной, добавил глава комиссии, однако влиять на подрастающее поколение, навязывая ему чуждые ценности и порой подвергая детей опасности, недопустимо.