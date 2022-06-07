В Госдуме открылась выставка, посвящённая подвигу строителей оборонительных рубежей в годы ВОВ

В здании Государственной думы РФ открылась выставка "Рубежи Победы. Трудовой подвиг народа", она проработает до 10 июня. Об этом пишет газета "Грани".

Выставку открыл глава Чувашской Республики Олег Николаев, на торжестве присутствовали также и другие высокопоставленные гости. Так, в своей речи помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул своевременность проведения такого мероприятия.

"Сегодня парирование необоснованных нападок на историю Великой Отечественной войны, укрепление нравственных основ национального самосознания является не только общегосударственной задачей, но и гражданским, человеческим долгом каждого из нас", — подчеркнул он.

Указывается, что построенные вручную в минимальные сроки и с привлечением рекордного числа строителей оборонительные рубежи — один из важнейших символов трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мединский подчеркнул, что достойным вкладом в увековечение их подвига станет мемориал "Строителям безмолвных рубежей". Он создан Российским военно-историческим обществом по инициативе властей Чувашской Республики, открытие планируется в ближайшее время.

Николаев, глава региона, отметил, что эта работа ведётся согласно поручению президента РФ Владимира Путина о создании архивно-документального центра. Вместе с тем он отметил работу по изданию книг, спектаклей, выставок и других произведений искусства.

"Издали шесть книг. Это книги, которые содержат архивные документы, книги, которые передают историю тех времён. Более уникальной получилась книга воспоминаний пока ещё живых строителей оборонительных рубежей — их около 150 в Чувашии живёт", — рассказал Николаев.