Башкирия и Красный Луч в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Башкирия и Администрация Красного Луча, Луганская Народная Республика, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте города.

"Прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации и Администрацией города Красный Луч Луганской Народной Республики. Подписи под документами поставили премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и глава Администрации города Красный Луч Сергей Рыбальченко", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель города, соглашение очень объёмное, оно даст большие перспективы развития. Он подчеркнул, что теперь Башкирия и Красный Луч вышли на официальный уровень сотрудничества, что даёт возможность улучшения промышленности, социальной сферы, образования и медицины.