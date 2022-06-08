Башкирия и Красный Луч в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Башкирия и Администрация Красного Луча, Луганская Народная Республика, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте города.
"Прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации и Администрацией города Красный Луч Луганской Народной Республики. Подписи под документами поставили премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и глава Администрации города Красный Луч Сергей Рыбальченко", — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель города, соглашение очень объёмное, оно даст большие перспективы развития. Он подчеркнул, что теперь Башкирия и Красный Луч вышли на официальный уровень сотрудничества, что даёт возможность улучшения промышленности, социальной сферы, образования и медицины.
Ранее Лайф рассказывал, что Ставропольский край и Антрацитовский район ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. В первую очередь российский регион поможет республике кадрами, направив в Антрацит медиков, а также специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства.
Telegram / Радий Хабиров