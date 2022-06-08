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Опубликовано 8 июня 2022, 18:39
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Сергей Миронов был в Genesis в момент ДТП на Сретенке

SHOT: Сергей Миронов был в машине в момент ДТП в центре Москвы

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов в момент ДТП на Сретенке в центре Москвы находился в том самом автомобиле Genesis. По данным телеграм-канала SHOT, после аварии он вышел из салона, пересел в другое авто и уехал.

Его водитель остался на месте, его проверили на наличие алкоголя в крови и он оказался чист. Как рассказала Лайфу пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова, все водители проходят обязательный предрейсовый медицинский контроль.

Проверка водителя Genesis на алкоголь. Видео © SHOT

"Факт ДТП подтверждаю. Водитель вызвал скорую, пешеход отправлен в больницу с повреждением ноги. Жизнь его вне опасности. Водитель в момент ДТП был трезв. Они у нас проходят за смену дважды предрейсовый медицинский контроль, в том числе на алкоголь", — отметила она.

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Напомним, вечером 8 июня чёрный автомобиль Genesis с мигалкой, который возит Сергея Миронова, сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенке в Москве.

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SHOT

Александра Вишнякова
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