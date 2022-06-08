Экономисты назвали страну, которая больше остальных пострадала от "Операции Z"

Великобритания является наиболее пострадавшей страной от проводимой Россией "Операции Z" на Украине. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Организации экономического сотрудничества и развития.

Так, прогнозируемый рост ВВП в Британии в 2022 году составит 3,6%, однако затем он будет стремиться к нулю. А показатель инфляции в июне, как предполагается, будет на уровне 8,8%, при том что в декабре 2021-го он был на отметке 4,4%.

Прогнозы ОЭСР показывают большое и глобальное влияние спецоперации на Украине на рост цен, который достиг в Британии "40-летнего максимума". Подобные изменения, как утверждается в докладе, повлияли на рост налогов, подорожание энергоресурсов и торговые ограничения.