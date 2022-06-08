Экономисты назвали страну, которая больше остальных пострадала от "Операции Z"
Экономисты назвали Британию наиболее пострадавшей от "Операции Z" на Украине страной
Великобритания является наиболее пострадавшей страной от проводимой Россией "Операции Z" на Украине. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Организации экономического сотрудничества и развития.
Так, прогнозируемый рост ВВП в Британии в 2022 году составит 3,6%, однако затем он будет стремиться к нулю. А показатель инфляции в июне, как предполагается, будет на уровне 8,8%, при том что в декабре 2021-го он был на отметке 4,4%.
Прогнозы ОЭСР показывают большое и глобальное влияние спецоперации на Украине на рост цен, который достиг в Британии "40-летнего максимума". Подобные изменения, как утверждается в докладе, повлияли на рост налогов, подорожание энергоресурсов и торговые ограничения.
Как ранее сообщал Лайф, в Британии признались, что не готовы к росту цен на продукты из-за ситуации на Украине. В частности, нехватка украинского зерна будет иметь серьёзные последствия для страны, которая зависит от импорта продовольствия.
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