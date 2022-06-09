"Утечку мозгов" из России хотят остановить беспроцентной ипотекой

В России предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет в городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают. С такой инициативой к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

"Ежегодно из нашей страны уезжает до 100 тысяч человек, почти половина из них — люди с высшим образованием. Около трети интеллектуальных эмигрантов не собирается возвращаться домой", — пояснил депутат.

Чтобы изменить ситуацию, он предложил помочь молодым учёным и научно-педагогическим работникам решить жилищный вопрос. Один из вариантов — заключение соответствующего соглашения между вузом (НИИ) и выпускником, сказал Чернышов. По его убеждению, это остановит "утечку мозгов" за рубеж.