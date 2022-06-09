"Утечку мозгов" из России хотят остановить беспроцентной ипотекой
В ГД предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет
В России предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет в городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают. С такой инициативой к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).
"Ежегодно из нашей страны уезжает до 100 тысяч человек, почти половина из них — люди с высшим образованием. Около трети интеллектуальных эмигрантов не собирается возвращаться домой", — пояснил депутат.
Чтобы изменить ситуацию, он предложил помочь молодым учёным и научно-педагогическим работникам решить жилищный вопрос. Один из вариантов — заключение соответствующего соглашения между вузом (НИИ) и выпускником, сказал Чернышов. По его убеждению, это остановит "утечку мозгов" за рубеж.
Ранее сообщалось, что программа льготного ипотечного кредитования для многодетных семей будет продлена как минимум до 31 декабря 2023 года. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.