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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 14:02

"Утечку мозгов" из России хотят остановить беспроцентной ипотекой

В ГД предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет

В России предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет в городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают. С такой инициативой к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

"Ежегодно из нашей страны уезжает до 100 тысяч человек, почти половина из них — люди с высшим образованием. Около трети интеллектуальных эмигрантов не собирается возвращаться домой", — пояснил депутат.

Чтобы изменить ситуацию, он предложил помочь молодым учёным и научно-педагогическим работникам решить жилищный вопрос. Один из вариантов — заключение соответствующего соглашения между вузом (НИИ) и выпускником, сказал Чернышов. По его убеждению, это остановит "утечку мозгов" за рубеж.

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Ранее сообщалось, что программа льготного ипотечного кредитования для многодетных семей будет продлена как минимум до 31 декабря 2023 года. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

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Татьяна Миссуми
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