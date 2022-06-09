В Херсоне рассказали, что почти все бойцы ВСУ оставили город в начале "Операции Z"

В первые два дня специальной военной операции Херсон покинули почти все украинские силовики. Об этом на пресс-конференции рассказал бывший начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по области, экс-руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.

"90% силовиков уехали из Херсона, в том числе руководители среднего ранга, они все уехали ещё 24–25 февраля. Это знает весь Херсон. Люди оказались просто брошены. Семьи, друзья и сослуживцы", — рассказал он.

Бондаренко признался, что в начале марта он принял решение "уйти в подполье", но, увидев происходившее в регионе, осознал, что сопротивление бесполезно. По его словам, Российская армия имеет огромный потенциал и сопротивляться в данном случае "просто глупо".