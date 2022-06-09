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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 13:38
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В Херсоне рассказали, что почти все бойцы ВСУ оставили город в начале "Операции Z"

Экс-глава подполья Бондаренко: 90% бойцов ВСУ покинули Херсон 24–25 февраля

В первые два дня специальной военной операции Херсон покинули почти все украинские силовики. Об этом на пресс-конференции рассказал бывший начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по области, экс-руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.

"90% силовиков уехали из Херсона, в том числе руководители среднего ранга, они все уехали ещё 2425 февраля. Это знает весь Херсон. Люди оказались просто брошены. Семьи, друзья и сослуживцы", — рассказал он.

Бондаренко признался, что в начале марта он принял решение "уйти в подполье", но, увидев происходившее в регионе, осознал, что сопротивление бесполезно. По его словам, Российская армия имеет огромный потенциал и сопротивляться в данном случае "просто глупо".

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Ранее Лайф сообщал, что Херсонская область может войти в состав РФ. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что, оставшись без законодательных органов, власти решили создать общественный совет, который представляет население, и промежуточные решения будут приниматься на этом уровне.

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Cem Tekkesinoglu / dia images via Getty Images

Оксана Попова
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