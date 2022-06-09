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Опубликовано 9 июня 2022, 21:47

В России могут ограничить срок действия водительских прав иностранцев

Срок водительских удостоверений иностранцев предлагается ограничить шестью месяцами после получения вида на жительство или гражданства РФ. Соответствующий проект внесён на рассмотрение в Госдуму.

"Законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ", указано в пояснительной записке.

Предложение касается и водителей автобусов, которые имеют права другой страны. Документ предполагает, что к управлению транспортными средствами категории D и подкатегории D1 будут допущены те, кто имеет стаж вождения в других категориях. Исключение сделано для лиц, прошедших профессиональное обучение в организациях по направлениям военных комиссариатов, а также для лиц на военной службе.

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Татьяна Миссуми
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