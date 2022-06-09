Пленные украинские военные разоблачили планы ВСУ по обстрелу Змиёвской ТЭС

По словам пленных, в Киеве собираются обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для реализации провокации в Харьковской области ВСУ уже развернули артиллерийскую батарею с задачей произвести обстрел Змиёвской ТЭС. При этом удар по станции приведёт к отключению электроэнергии у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.

Ранее Лайф сообщал, что в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов в здании СБУ. Рядом с патронами 308-го калибра, которые были снабжены экспансивными пулями, находились коробки от боеприпасов, изготовленные компанией Desert Tech в США. Как следует из подписи на упаковке, поставка этой продукции за границу регулируется американским Министерством торговли и Госдепом.