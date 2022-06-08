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Опубликовано 8 июня 2022, 18:51

Украинские военные планируют провокацию с химвеществами в Сумах

Минобороны: СБУ готовит в Сумах провокацию с химвеществами, чтобы обвинить ВС РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят в городе Сумы провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы потом обвинить Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществлённого Российскими вооружёнными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — сказал он в ходе брифинга.

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Генерал-полковник уточнил, что украинские военнослужащие уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. Мизинцев также отметил, что ВС РФ не применяют химическое оружие, так как все его запасы были полностью уничтожены в соответствии с международными обязательствами.

Ранее Лайф сообщал, что в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов в здании СБУ. Рядом с патронами 308-го калибра, которые были снабжены экспансивными пулями, находились коробки от боеприпасов, изготовленные компанией DesertTech в США. Как следует из подписи на упаковке, поставка этой продукции за границу регулируется американским Министерством торговли и Госдепом.

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Getty Images / Scott Olson

Наталья Исакова
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