Украинские военные планируют провокацию с химвеществами в Сумах
Минобороны: СБУ готовит в Сумах провокацию с химвеществами, чтобы обвинить ВС РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят в городе Сумы провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы потом обвинить Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществлённого Российскими вооружёнными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — сказал он в ходе брифинга.
Генерал-полковник уточнил, что украинские военнослужащие уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. Мизинцев также отметил, что ВС РФ не применяют химическое оружие, так как все его запасы были полностью уничтожены в соответствии с международными обязательствами.
Ранее Лайф сообщал, что в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов в здании СБУ. Рядом с патронами 308-го калибра, которые были снабжены экспансивными пулями, находились коробки от боеприпасов, изготовленные компанией DesertTech в США. Как следует из подписи на упаковке, поставка этой продукции за границу регулируется американским Министерством торговли и Госдепом.
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