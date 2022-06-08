Украинские военные планируют провокацию с химвеществами в Сумах

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят в городе Сумы провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы потом обвинить Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществлённого Российскими вооружёнными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-полковник уточнил, что украинские военнослужащие уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. Мизинцев также отметил, что ВС РФ не применяют химическое оружие, так как все его запасы были полностью уничтожены в соответствии с международными обязательствами.