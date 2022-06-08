Украинский морпех заявил, что расстрелял мирных жителей в Мариуполе, выполняя приказ

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей Мариуполя. В ходе допроса обвиняемый заявил, что действовал по приказу командира, сообщает ТАСС.

"Мой подзащитный <...> заявил, что признаёт себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из оружия АКС-74М, которое было выдано капитаном Сергеем Николаенко", — рассказал агентству адвокат бойца ВСУ Игорь Вагин.