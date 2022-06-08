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Опубликовано 8 июня 2022, 18:19
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Украинский морпех заявил, что расстрелял мирных жителей в Мариуполе, выполняя приказ

Украинский морпех признался в расстреле мирных жителей Мариуполя

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей Мариуполя. В ходе допроса обвиняемый заявил, что действовал по приказу командира, сообщает ТАСС.

"Мой подзащитный <...> заявил, что признаёт себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из оружия АКС-74М, которое было выдано капитаном Сергеем Николаенко", — рассказал агентству адвокат бойца ВСУ Игорь Вагин.

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Ранее Лайф писал, что в Россию этапировано больше тысячи пленных из Мариуполя. Причём в столице могут находиться более ста человек, среди которых есть иностранные наёмники.


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Getty Images / Nina Liashonok / Ukrinform / Future Publishing

Наталья Исакова
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