Украинский морпех заявил, что расстрелял мирных жителей в Мариуполе, выполняя приказ
Украинский морпех признался в расстреле мирных жителей Мариуполя
Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей Мариуполя. В ходе допроса обвиняемый заявил, что действовал по приказу командира, сообщает ТАСС.
"Мой подзащитный <...> заявил, что признаёт себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из оружия АКС-74М, которое было выдано капитаном Сергеем Николаенко", — рассказал агентству адвокат бойца ВСУ Игорь Вагин.
Ранее Лайф писал, что в Россию этапировано больше тысячи пленных из Мариуполя. Причём в столице могут находиться более ста человек, среди которых есть иностранные наёмники.
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