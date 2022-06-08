Работавшая поваром военнопленная ВСУ рассказала, как её "бросили на танки" с автоматом

Пленная военнослужащая ВСУ Алла Сенченко рассказала, что работала поваром, но затем её "бросили на танки" с автоматом в руках. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я в шоке просто, я не знала, что можно людей просто взять и бросить на танки со стрелковым оружием. Это я как женщина говорю. Наверное, я не готова была к такому", — сказала она.

По словам Сенченко, она служила по контракту до декабря 2021 года поваром в 24-й воинской части во Львовской области. С началом "Операции Z" женщину призвали, хотя у неё гепатит C. Сенченко определили во второй отдельный стрелковый батальон на должность стрелка. Причём оружие выдали уже через три недели. До этого батальон изредка вывозили на полигон для обучения. По её словам, служили они в Волынской области, ходили в караул и в наряды по кухне.

Батальон отправили в неизвестном направлении 16 мая, через три дня военные оказались в Красном Лимане. Позднее им рассказали, что их задача — прикрывать отход 79-й бригады. Однако там были артобстрелы, из-за чего группа, где была Сенченко, осталась в подвале. Затем военным дали задание отходить к месту, где их планировали забрать.

"Так как мы плохо ориентируемся, Лиман не знаем, мы продвигались, но это было безуспешно. Поблуждали по Лиману до утра 24-го (мая. — Прим. Лайфа). Утром 24-го мы зашли в полуразрушенное здание, это была летняя кухня", — поделилась Сенченко.

Там военные съели сухарики и попили воды. Затем они решили отдохнуть перед дальнейшей дорогой. По словам Сенченко, в этом здании их и взяли российские военные.