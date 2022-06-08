В Россию этапированы больше тысячи пленных из Мариуполя

В Россию этапированы больше тысячи человек, которые сдались в плен в Мариуполе. Это как украинские военные, так и иностранные наёмники Украины, сообщает ТАСС.

"В Россию этапировали более 1 000 человек из "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы", — сказал источник агентства.