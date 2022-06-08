В Россию этапированы больше тысячи пленных из Мариуполя
Украинский военнопленный в Мариуполе. Фото © ТАСС / Александр Гармаев
В Россию этапированы больше тысячи человек, которые сдались в плен в Мариуполе. Это как украинские военные, так и иностранные наёмники Украины, сообщает ТАСС.
"В Россию этапировали более 1 000 человек из "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы", — сказал источник агентства.
По его словам, вскоре следствие намерено отправить в Россию ещё часть украинских военнопленных. Это будет сделано для проведения очных ставок. Собеседник агентства добавил, что в Москве могут находиться более ста человек, "среди которых иностранные наёмники, сдавшиеся в Мариуполе".
Как рассказывал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что общее количество украинских военных, сдавшихся в плен, достигло 6489. Только с комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались около 2,5 тысяч военных и бойцов нацбатов. Территория завода была полностью освобождена в конце мая. Последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу 21 мая. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться азовцы или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Позже ещё несколько человек сдались в плен.