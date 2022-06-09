Аксёнов назвал сроки отмены введённых Зеленским санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский отменит введённые в отношении России санкции за день до капитуляции киевской власти. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя новые ограничения.

"СМИ сообщают о том, что Зеленский ввёл санкции против нашего президента Владимира Владимировича Путина и ряда высокопоставленных лиц нашей Родины. Комментировать нечего. За день до капитуляции он всё отменит", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале.