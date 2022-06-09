Аксёнов назвал сроки отмены введённых Зеленским санкций против России
Глава Незалежной Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменит введённые в отношении России санкции за день до капитуляции киевской власти. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя новые ограничения.
"СМИ сообщают о том, что Зеленский ввёл санкции против нашего президента Владимира Владимировича Путина и ряда высокопоставленных лиц нашей Родины. Комментировать нечего. За день до капитуляции он всё отменит", — написал руководитель республики в своём телеграм-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина. Также в документе фигурируют Мишустин, Лавров, Песков, Шойгу и Голикова. Помимо них украинский лидер наложил рестрикции на Патрушева, Колокольцева, Решетникова, Котякова, Мурашко, Мантурова и Новака.