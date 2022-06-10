Чавушоглу назвал затяжной конфликт на Украине угрозой безопасности Европы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что долгосрочный конфликт на Украине имеет пагубные последствия и представляет настоящую угрозу для Европы и глобальной безопасности. Об этом пишет издание Star.

По словам министра, Турция с начала спецоперации оказывает значительную политическую и гуманитарную помощь Украине, а также пытается открыть пространство для дипломатии, поощряя обе стороны к поиску жизнеспособного политического решения. Он подчеркнул, что долгосрочный конфликт "будет иметь пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности".

Поэтому, считает министр, необходимо продолжать прикладывать все дипломатические усилия, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Любое реализованное решение должно защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркнул глава турецкого МИД.