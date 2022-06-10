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Опубликовано 10 июня 2022, 10:36

Чавушоглу назвал затяжной конфликт на Украине угрозой безопасности Европы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что долгосрочный конфликт на Украине имеет пагубные последствия и представляет настоящую угрозу для Европы и глобальной безопасности. Об этом пишет издание Star.

По словам министра, Турция с начала спецоперации оказывает значительную политическую и гуманитарную помощь Украине, а также пытается открыть пространство для дипломатии, поощряя обе стороны к поиску жизнеспособного политического решения. Он подчеркнул, что долгосрочный конфликт "будет иметь пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности".

Поэтому, считает министр, необходимо продолжать прикладывать все дипломатические усилия, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Любое реализованное решение должно защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркнул глава турецкого МИД.

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А ранее Чавушоглу назвал реалистичной идею безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Он также заверил, что Анкара готова организовать в Стамбуле четырёхстороннюю встречу с ООН, Россией, Турцией и Украиной по вывозу зерна.

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Fatih Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Николь Вербер
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