Франция вызвалась помочь в вывозе украинского зерна из порта Одессы
Власти Франции заявили о готовности участвовать в разблокировке Одесского порта
Франция готова оказать поддержку в проведении операции по разблокировке порта Одессы ради восстановления поставок украинского зерна. Такое заявление распространил в пятницу Елисейский дворец, передаёт AFP.
"Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано", — отметили в администрации французского лидера.
Лайф напоминает, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей по плану вывоза зерна из Одессы. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина первым делом должна разминировать подходы к портам, а также что Москва не будет использовать данные коридоры для наступательных действий.
Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности поторговаться с Киевом за возможность вывозить зерно через свою территорию, но Украина отвергла этот вариант.
Wikipedia.org / Ядвига Вереск