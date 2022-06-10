Франция вызвалась помочь в вывозе украинского зерна из порта Одессы

Франция готова оказать поддержку в проведении операции по разблокировке порта Одессы ради восстановления поставок украинского зерна. Такое заявление распространил в пятницу Елисейский дворец, передаёт AFP.

"Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано", — отметили в администрации французского лидера.