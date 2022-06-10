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Опубликовано 10 июня 2022, 16:06

Франция вызвалась помочь в вывозе украинского зерна из порта Одессы

Власти Франции заявили о готовности участвовать в разблокировке Одесского порта

Франция готова оказать поддержку в проведении операции по разблокировке порта Одессы ради восстановления поставок украинского зерна. Такое заявление распространил в пятницу Елисейский дворец, передаёт AFP.

"Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано", — отметили в администрации французского лидера.

Лайф напоминает, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей по плану вывоза зерна из Одессы. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина первым делом должна разминировать подходы к портам, а также что Москва не будет использовать данные коридоры для наступательных действий.

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Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности поторговаться с Киевом за возможность вывозить зерно через свою территорию, но Украина отвергла этот вариант.

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Wikipedia.org / Ядвига Вереск

Алексей Берковиц
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