Почеттино сообщили о скорой отставке с поста главного тренера "Пари Сен-Жермен"

Руководство "Пари Сен-Жермен" сообщило главному тренеру клуба Маурисио Почеттино, что в ближайшее время расстанется с ним. Об этом передаёт RMC Sport.

Сообщается, что в ближайшее время об отставке 50-летнего аргентинского специалиста будет объявлено официально. Также клуб покинет спортивный директор Леонардо.

Новым наставником ПСЖ, скорее всего, станет француз Зинедин Зидан, ранее трижды побеждавший с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов. Пост спортивного директора клуба может занять португалец Луиш Кампуш, выигрывавший с "Лиллем" французское первенство.