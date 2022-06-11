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Регион
Опубликовано 11 июня 2022, 11:21

Почеттино сообщили о скорой отставке с поста главного тренера "Пари Сен-Жермен"

Руководство "Пари Сен-Жермен" сообщило главному тренеру клуба Маурисио Почеттино, что в ближайшее время расстанется с ним. Об этом передаёт RMC Sport.

Сообщается, что в ближайшее время об отставке 50-летнего аргентинского специалиста будет объявлено официально. Также клуб покинет спортивный директор Леонардо.

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Новым наставником ПСЖ, скорее всего, станет француз Зинедин Зидан, ранее трижды побеждавший с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов. Пост спортивного директора клуба может занять португалец Луиш Кампуш, выигрывавший с "Лиллем" французское первенство.

В минувшем сезоне "Пари Сен-Жермен" в очередной раз стал чемпионом Франции, но в Лиге чемпионов вновь остановился на стадии 1/8 финала, уступив "Реалу".

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ФК "ПСЖ"

Роман Фейгин
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