Почеттино сообщили о скорой отставке с поста главного тренера "Пари Сен-Жермен"
Руководство "Пари Сен-Жермен" сообщило главному тренеру клуба Маурисио Почеттино, что в ближайшее время расстанется с ним. Об этом передаёт RMC Sport.
Сообщается, что в ближайшее время об отставке 50-летнего аргентинского специалиста будет объявлено официально. Также клуб покинет спортивный директор Леонардо.
Новым наставником ПСЖ, скорее всего, станет француз Зинедин Зидан, ранее трижды побеждавший с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов. Пост спортивного директора клуба может занять португалец Луиш Кампуш, выигрывавший с "Лиллем" французское первенство.
В минувшем сезоне "Пари Сен-Жермен" в очередной раз стал чемпионом Франции, но в Лиге чемпионов вновь остановился на стадии 1/8 финала, уступив "Реалу".
ФК "ПСЖ"