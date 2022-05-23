"Стало сюрпризом": Мбаппе объяснил, почему решил не переходить из "Пари Сен-Жермен" в "Реал"

На прошлой неделе форвард продлил контракт с французским клубом до 2025 года.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что хотел перейти в мадридский "Реал", но в последний момент изменил своё решение по личным причинам. Об этом сообщает L'Équipe.

На прошлой неделе Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен", несмотря на предварительную договорённость с мадридским "Реалом". Новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

"Да, в прошлом году я действительно хотел перебраться в Мадрид. Позднее по личным причинам моё решение изменилось. Я француз и хочу жить именно во Франции. На прошлой неделе окончательно решил, что продлю контракт. До последнего никому ничего не говорил, хотел, чтобы это стало сюрпризом", — сказал Мбаппе.