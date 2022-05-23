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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 14:55

"Стало сюрпризом": Мбаппе объяснил, почему решил не переходить из "Пари Сен-Жермен" в "Реал"

На прошлой неделе форвард продлил контракт с французским клубом до 2025 года.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что хотел перейти в мадридский "Реал", но в последний момент изменил своё решение по личным причинам. Об этом сообщает L'Équipe.

На прошлой неделе Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен", несмотря на предварительную договорённость с мадридским "Реалом". Новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

"Да, в прошлом году я действительно хотел перебраться в Мадрид. Позднее по личным причинам моё решение изменилось. Я француз и хочу жить именно во Франции. На прошлой неделе окончательно решил, что продлю контракт. До последнего никому ничего не говорил, хотел, чтобы это стало сюрпризом", сказал Мбаппе.

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Ранее нападающего признали лучшим футболистом чемпионата Франции в завершившемся сезоне. Всего он провёл за ПСЖ 217 матчей во всех турнирах, забил 171 гол и сделал 87 результативных передач.

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ФК ПСЖ

Роман Фейгин
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