Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую квалификацию подряд на этапах "Формулы-1"

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на городской трассе в Баку.

Поул стал для Леклера четвёртым подряд, шестым в сезоне и 15-м в карьере. В ходе квалификации он на 282 тысячных секунды опередил мексиканского пилота "Ред Булла" Серхио Переса, показавшего второй результат.

Третье место занял действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен, также представляющий команду "Ред Булл". Четвёртым стал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли британец Джордж Расселл из "Мерседеса" и француз Пьер Гасли из "Альфа Таури".

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 125 очков. Леклер с 116 баллами идёт вторым. На третьей позиции Перес, у которого 110 очков.