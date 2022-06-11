Гриб от мощного взрыва сняли на видео над химкомбинатом в районе Авдеевки

Мощный взрыв прогремел в районе Авдеевки в ДНР, в этом городе находится химкомбинат "Коксохим". Об этом сообщает РИА "Новости".

Взрыв в районе Авдеевки в ДНР. Видео © Telegram / itsdonetsk

В соцсетях появились кадры с места событий. Отметим, что гриб от взрыва виден из Донецка, он начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время — в районе 20:30 – 21:00 мск — по Донецку.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ из Авдеевки после 20:30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населённый пункт Минеральное в ДНР.