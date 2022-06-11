Гриб от мощного взрыва сняли на видео над химкомбинатом в районе Авдеевки
Мощный взрыв прогремел в районе Авдеевки в ДНР, в этом городе находится химкомбинат "Коксохим". Об этом сообщает РИА "Новости".
Взрыв в районе Авдеевки в ДНР. Видео © Telegram / itsdonetsk
В соцсетях появились кадры с места событий. Отметим, что гриб от взрыва виден из Донецка, он начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время — в районе 20:30 – 21:00 мск — по Донецку.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ из Авдеевки после 20:30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населённый пункт Минеральное в ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали на заводе в Авдеевке ёмкости с токсичными веществами и намереваются их взорвать при приближении российских военных. По словам генерала, Киев планировал использовать этот факт для обвинений в адрес ВС РФ. Позже стало известно, что бойцы 9-го полка ДНР ведут обстрелы из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки, беря город в кольцо.
Кадр из видео Telegram / itsdonetsk