Киев захотел получить от Запада 300 реактивных систем залпового огня

Киев хочет получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Свои пожелания украинский чиновник озвучил в интервью, размещённом на сайте британской газеты The Daily Telegraph.

"Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300", — посчитал советник президента.

Подоляк признал, что около 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены сейчас работой российской артиллерии, которая многократно превосходит украинскую.