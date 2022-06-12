Киев захотел получить от Запада 300 реактивных систем залпового огня
Подоляк рассказал о намерении Украины получить порядка 300 систем залпового огня
Киев хочет получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Свои пожелания украинский чиновник озвучил в интервью, размещённом на сайте британской газеты The Daily Telegraph.
"Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300", — посчитал советник президента.
Подоляк признал, что около 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены сейчас работой российской артиллерии, которая многократно превосходит украинскую.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине управляемые ракеты для РСЗО дальнего действия. РСЗО M270 могут вести огонь на расстоянии до 80 километров. Решение Великобритании было тесно скоординировано с решением США поставить Киеву РСЗО HIMARS.