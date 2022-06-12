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Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 15:18

Зинедин Зидан отказался стать главным тренером ПСЖ

Французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Ромен Молина.

По его данным, ранее на неделе Зидан провёл встречу с руководством клуба, однако отказался от предложения парижан. Тем не менее в клубе рассчитывают, что именно Зидан в будущем сезоне станет наставником ПСЖ.

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Добавим, что свою тренерскую карьеру Зидан начал в мадридском "Реале", с которым дважды выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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Getty Images / Diego Souto / Quality Sport Images

Шамиль Гаджиев
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