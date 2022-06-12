Зинедин Зидан отказался стать главным тренером ПСЖ
Французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Ромен Молина.
По его данным, ранее на неделе Зидан провёл встречу с руководством клуба, однако отказался от предложения парижан. Тем не менее в клубе рассчитывают, что именно Зидан в будущем сезоне станет наставником ПСЖ.
Добавим, что свою тренерскую карьеру Зидан начал в мадридском "Реале", с которым дважды выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.
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