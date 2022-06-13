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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 09:24

Нападающий Эрлинг Холанд подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд официально стал игроком английского "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте клуба.

«Это день гордости для меня и моей семьи. Я всегда смотрел «Сити», и мне нравилось это делать в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я», — заявил Холанд после подписания контракта.

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Эрлинг Холанд и другие самые дорогие трансферы в истории мирового футбола

Добавим, что форвард подписал пятилетний контракт с клубом из Манчестера. До этого он выступал за дортмундскую "Боруссию", в составе которой провёл 89 матчей и забил 86 голов.

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mancity.com

Шамиль Гаджиев
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