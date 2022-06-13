Нападающий Эрлинг Холанд подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

«Это день гордости для меня и моей семьи. Я всегда смотрел «Сити», и мне нравилось это делать в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я», — заявил Холанд после подписания контракта.