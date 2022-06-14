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Опубликовано 14 июня 2022, 13:34

Премьер Португалии призвал не давать Украине ложных надежд по поводу кандидатуры в ЕС

Премьер Португалии: ЕС рискует создать ложные надежды по поводу кандидатуры Украины

Евросоюз рискует создать ложные ожидания у Украины по поводу вступления в объединение. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в беседе с Financial Times. По его мнению, обсуждение статуса кандидата Киева может привести Незалежную к "горькому разочарованию".

"Самая лучшая поддержка, которую Евросоюз может оказать Украине, — это оставаться едиными. Самое лучшее, что мы можем предложить, — европейское единство", — считает Кошта.

Премьер Португалии добавил, что статус кандидата является для Киева только началом процесса вступления страны в Евросоюз, при этом, по его словам, он может затянуться на годы и не решит текущих проблем Незалежной. Кошта заключил, что дебаты о положении Украины в ЕС поссорят членов объединения и сделают тем самым "подарок России".

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Ранее Лайф писал, что в Германии призвали не жалеть Украину, решая вопрос о кандидатах на вступление в ЕС. По мнению автора статьи Tagesspiegel, Евросоюзу не нужно решать, кого бы он предпочёл принять в объединение раньше остальных, однако ЕС может побудить претендентов к конструктивному соревнованию: кто из них быстрее продвигается в плане присоединения к союзу.

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Pixabay

Никита Осипов
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