Премьер Португалии призвал не давать Украине ложных надежд по поводу кандидатуры в ЕС

Евросоюз рискует создать ложные ожидания у Украины по поводу вступления в объединение. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в беседе с Financial Times. По его мнению, обсуждение статуса кандидата Киева может привести Незалежную к "горькому разочарованию".

"Самая лучшая поддержка, которую Евросоюз может оказать Украине, — это оставаться едиными. Самое лучшее, что мы можем предложить, — европейское единство", — считает Кошта.

Премьер Португалии добавил, что статус кандидата является для Киева только началом процесса вступления страны в Евросоюз, при этом, по его словам, он может затянуться на годы и не решит текущих проблем Незалежной. Кошта заключил, что дебаты о положении Украины в ЕС поссорят членов объединения и сделают тем самым "подарок России".