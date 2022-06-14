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Опубликовано 14 июня 2022, 16:04

Госдума в I чтении ужесточила наказание за езду без прав

Госдума в I чтении одобрила законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении поправки в КоАП, УК и УПК об усилении ответственности за опасное вождение. Документ предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи уже лишёнными водительских прав.

Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя. К примеру, уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также если выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Вместе с тем предложенный проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство: это тяжкий вред здоровью или смерть пешехода. В отношении особо злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, законопроект предусматривает в качестве дополнительной меры возможность конфискации личного транспортного средства.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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