Госдума в I чтении ужесточила наказание за езду без прав
Госдума в I чтении одобрила законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении поправки в КоАП, УК и УПК об усилении ответственности за опасное вождение. Документ предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи уже лишёнными водительских прав.
Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя. К примеру, уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также если выехал на встречную полосу или превысил скорость.
Вместе с тем предложенный проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство: это тяжкий вред здоровью или смерть пешехода. В отношении особо злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, законопроект предусматривает в качестве дополнительной меры возможность конфискации личного транспортного средства.
Ранее Лайф сообщал, что ГИБДД не будет штрафовать за мелкие нарушения ПДД. Среди них упомянуто отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков, неисправность стеклоомывателей. Инспекторы могут в таком случае ограничиваться замечанием.
Агентство "Москва"